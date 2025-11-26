В Петербурге пятиклассница убила мать из-за запрета на соцсети

В Петербурге 13-летняя девочка убила свою 46-летнюю мать. Причиной стала ссора из-за запрета на использование соцсетей и жесткий контроль над её временем. Девочка не смогла сдержать эмоций и, схватив нож, жестоко расправилась с женщиной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Девочка убила свою мать в Петербурге. Фото © Telegram/ SHOT

После убийства школьница пыталась скрыть следы преступления: порезала себе руки и устроила пожар в квартире, а затем вызвала полицию и выдумала историю о неизвестном нападавшем. Однако после допроса она призналась в содеянном. Дело взято под контроль региональным СК.

