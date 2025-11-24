Россия и США
24 ноября, 19:16

Мать насмерть «подогрела» 1-месячную дочку в микроволновке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zyn Chakrapong

Американку Чайну Арнольд осудили на пожизненное заключение за жестокое убийство своей 28-дневной дочери — она поместила ребёнка в микроволновую печь. Об этом сообщило издание Daily Express US.

«Она умерла от теплового удара», дал показания судмедэксперт Марселла Фиерро.

По его заключению, на теле девочки не было ни ожогов, ни внешних повреждений — это подтвердило, что причиной смерти стал именно перегрев, а не физическое насилие.

Как выяснилось в ходе расследования, трагедия произошла на фоне ссоры Арнольд с молодым человеком, во время которой они спорили об отцовстве ребёнка. До этого случая женщина уже была судима: она находилась под надзором за похищение человека и подделку документов.

Прокуратура настаивала на смертной казни, однако присяжные единогласно проголосовали за пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Чайна Арнольд была осуждена в штате Вирджиния, где смертная казнь формально сохраняется, но на практике не применяется с 2017 года.

Неделей ранее в Московской области задержали мать, убившую шестилетнего сына с диагнозом гидроцефалия. Её подозревают в том, что она утопила ребёнка, считая себя «ведьмой» и «проводником между мирами». Тело мальчика нашли в квартире в Балашихе, а голову — в пакете в Гольяновском пруду. Женщина состояла на учёте у психиатра.

