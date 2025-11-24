Мать насмерть «подогрела» 1-месячную дочку в микроволновке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zyn Chakrapong
Американку Чайну Арнольд осудили на пожизненное заключение за жестокое убийство своей 28-дневной дочери — она поместила ребёнка в микроволновую печь. Об этом сообщило издание Daily Express US.
«Она умерла от теплового удара», — дал показания судмедэксперт Марселла Фиерро.
По его заключению, на теле девочки не было ни ожогов, ни внешних повреждений — это подтвердило, что причиной смерти стал именно перегрев, а не физическое насилие.
Как выяснилось в ходе расследования, трагедия произошла на фоне ссоры Арнольд с молодым человеком, во время которой они спорили об отцовстве ребёнка. До этого случая женщина уже была судима: она находилась под надзором за похищение человека и подделку документов.
Прокуратура настаивала на смертной казни, однако присяжные единогласно проголосовали за пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Чайна Арнольд была осуждена в штате Вирджиния, где смертная казнь формально сохраняется, но на практике не применяется с 2017 года.
Неделей ранее в Московской области задержали мать, убившую шестилетнего сына с диагнозом гидроцефалия. Её подозревают в том, что она утопила ребёнка, считая себя «ведьмой» и «проводником между мирами». Тело мальчика нашли в квартире в Балашихе, а голову — в пакете в Гольяновском пруду. Женщина состояла на учёте у психиатра.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.