Мать насмерть «подогрела» 1-месячную дочку в микроволновке

Американку Чайну Арнольд осудили на пожизненное заключение за жестокое убийство своей 28-дневной дочери — она поместила ребёнка в микроволновую печь. Об этом сообщило издание Daily Express US.

«Она умерла от теплового удара», — дал показания судмедэксперт Марселла Фиерро.

По его заключению, на теле девочки не было ни ожогов, ни внешних повреждений — это подтвердило, что причиной смерти стал именно перегрев, а не физическое насилие.

Как выяснилось в ходе расследования, трагедия произошла на фоне ссоры Арнольд с молодым человеком, во время которой они спорили об отцовстве ребёнка. До этого случая женщина уже была судима: она находилась под надзором за похищение человека и подделку документов.

Прокуратура настаивала на смертной казни, однако присяжные единогласно проголосовали за пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Чайна Арнольд была осуждена в штате Вирджиния, где смертная казнь формально сохраняется, но на практике не применяется с 2017 года.