Убившая сына мать из Балашихи состояла на учёте у психиатра
Гольяновский пруд, где нашли голову мальчика. Обложка © Life.ru
Мать обезглавленного шестилетнего ребенка, тело которого обнаружили на балконе в Балашихе, ранее лежала в психиатрической больнице и употребляла наркотики, пишет ТАСС. По данным правоохранительных органов, женщина состоит на учёте у психиатра. Ее задержали по подозрению в убийстве.
Трагедия раскрылась после того, как рабочие нашли в Гольяновском пруду в Москве рюкзак с останками ребенка. Позже обезглавленное тело мальчика обнаружили в квартире, где жила семья. По предварительным данным, ребёнок был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться.
Следователи назначат психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемой. Изъяты ножи и другие вещественные доказательства. Женщина уже призналась в преступлении, но утверждает, что к убийству причастен её сожитель, которого соседи никогда не видели.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.