17 ноября, 09:40

Убившая сына мать из Балашихи состояла на учёте у психиатра

Гольяновский пруд, где нашли голову мальчика. Обложка © Life.ru

Мать обезглавленного шестилетнего ребенка, тело которого обнаружили на балконе в Балашихе, ранее лежала в психиатрической больнице и употребляла наркотики, пишет ТАСС. По данным правоохранительных органов, женщина состоит на учёте у психиатра. Ее задержали по подозрению в убийстве.

Трагедия раскрылась после того, как рабочие нашли в Гольяновском пруду в Москве рюкзак с останками ребенка. Позже обезглавленное тело мальчика обнаружили в квартире, где жила семья. По предварительным данным, ребёнок был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться.

Следователи назначат психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемой. Изъяты ножи и другие вещественные доказательства. Женщина уже призналась в преступлении, но утверждает, что к убийству причастен её сожитель, которого соседи никогда не видели.

