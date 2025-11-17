Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 ноября, 09:27

Убитый собственной матерью ребёнок из Балашихи родился с гидроцефалией

Шестилетний мальчик из Балашихи, ставший жертвой собственной матери, родился с диагнозом гидроцефалия, хотя установить прямую связь между заболеванием и убийством пока невозможно. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах, уточнив, что женщина страдала шизофренией, состояла на учёте и употребляла наркотики.

«Она вела себя временами как сумасшедшая», — подчеркнул источник издания.

Также удалось установить, что отец ребёнка не уходил из семьи — именно мать оставила близких, взяв с собой сына, в то время как девятилетняя дочь осталась с папой. По данным собеседника, задержанная проявляла больше беспокойства о своих четырёх кошках, чем о содеянном.

Напомним, 16 ноября, в Москве в Гольяновском пруду в пакете и рюкзаке были найдены останки ребёнка. В то же день в Балашихе нашли тело мальчика. В убийстве подозревают мать малыша, которая считала себя ведьмой и «проводником между мирами». Женщина уже задержана.

