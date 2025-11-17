Убитый собственной матерью ребёнок из Балашихи родился с гидроцефалией
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Шестилетний мальчик из Балашихи, ставший жертвой собственной матери, родился с диагнозом гидроцефалия, хотя установить прямую связь между заболеванием и убийством пока невозможно. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах, уточнив, что женщина страдала шизофренией, состояла на учёте и употребляла наркотики.
«Она вела себя временами как сумасшедшая», — подчеркнул источник издания.
Также удалось установить, что отец ребёнка не уходил из семьи — именно мать оставила близких, взяв с собой сына, в то время как девятилетняя дочь осталась с папой. По данным собеседника, задержанная проявляла больше беспокойства о своих четырёх кошках, чем о содеянном.
Напомним, 16 ноября, в Москве в Гольяновском пруду в пакете и рюкзаке были найдены останки ребёнка. В то же день в Балашихе нашли тело мальчика. В убийстве подозревают мать малыша, которая считала себя ведьмой и «проводником между мирами». Женщина уже задержана.
