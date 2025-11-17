Мать обезглавленного мальчика из Гольяновского пруда задержана за его убийство

Мать ребёнка, чью голову нашли в Москве, а тело в Балашихе, задержана по подозрению в его убийстве, она написала явку с повинной. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Видео © ГСУ СК России по Московской области

«В Балашихе по подозрению в убийстве ребёнка задержана его мать. На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребёнка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», – информирует управление.

Следствие установило, что преступление произошло в квартире, где мать находилась с ребёнком. После убийства она попыталась скрыть следы, голову шестилетнего сына в Гольяновский пруд в Москве.

На месте происшествия уже проведены следственные действия: изъяты ножи и другие вещественные доказательства, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и криминалистические экспертизы. Также планируется психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемой.