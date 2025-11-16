Россия и США
16 ноября, 10:04

Столичный СК: Возраст расчленённого мальчика, найденного в пруду, от семи до десяти лет

Обложка © Столичный СК

Специалисты работают на месте обнаружения тела расчленённого мальчика в Гольяновском пруду. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По факту обнаружения фрагмента тела на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. < > В результате предварительного осмотра эксперта установлен возраст погибшего в интервале от семи до десяти лет»,сказано в сообщении СК.

Напомним, что останки человека были найдены 16 ноября в Гольяновском пруду в Москве. Позже стало известно, что тело принадлежит мальчику. Его голова была найдена в рюкзаке.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
