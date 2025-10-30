Россия и США
30 октября, 12:30

Мужской труп выпал из мусоровоза при выгрузке отходов на полигоне в Петербурге

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Санкт-Петербурге проводятся процессуальные действия по установлению обстоятельств смерти мужчины, тело которого было обнаружено при разгрузке мусоровоза на полигоне отходов. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу, инцидент произошёл на Волхонском шоссе.

Предварительный осмотр не выявил внешних признаков насильственной смерти. По данным следствия, погибший являлся уроженцем Вологодской области и не имел постоянного места жительства в Северной столице. В настоящее время по факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка. Для точного определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Ленобласти на свалке обнаружили тело мёртвого младенца. А в Сочи грузчик мусоровоза не заметил пьяного человека в баке и раздавил его прессом.

