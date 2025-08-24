Сочли за мусор: В Ленобласти на свалке обнаружили тело мёртвого младенца

Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после того, как на полигоне твёрдых бытовых отходов был найден новорождённый мальчик с пуповиной. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

«По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску Следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного — прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 23 августа 2025 года на полигоне в деревне Лепсари. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с и.о. руководителя следственного отдела. В состав группы вошли следователи, криминалисты, сотрудники полиции и эксперт. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личности причастного к преступлению.