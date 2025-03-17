Мусоровоз уморительно наказал авто, мешавшее подъехать к помойке в Петербурге
Водитель мусоровоза заставил баками легковушку у помойки в Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель мусоровоза отомстил нерадивому владельцу автомобиля, который припарковался прямо у мусорных баков, перегородив подъезд к ним. Уморительное видео публикует Mash на Мойке.
В Петербурге мусоровоз отомстил водителю автомобиля, перегородившему проезд к мусорным бакам. Видео © Telegram / Mash на Мойке
По словам очевидцев, мусоровоз долго сигналил в надежде, что собственник машины выйдет во двор и освободит проезд. Но никто так и не появился. Тогда водитель заставил мусорными баками автомобиль, забаррикадировав его на помойке надолго. Теперь автовладельцу придётся думать, как вызволить свою легковушку из плена и впредь соблюдать правила парковки.
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Telegram / Mash на Мойке