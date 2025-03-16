Ведро вместо машины: Россиянину пригнали битую BMW за 3,2 млн, жертв автосалона уже 25

Житель Уфы Евгений стал жертвой мошенничества в Московском автосалоне, где заказал себе автомобиль BMW. Мужчине пообещали идеальное состояние машины, однако вместо этого он получил битый транспорт с множеством дефектов. Оказалось, что в аналогичной ситуации находятся ещё несколько десятков человек, которые собираются подать коллективное заявление.

Житель Уфы Евгений рассказал об обмане со стороны компании «Автоимпорт». Видео © SHOT

Евгений рассказал Telegram-каналу SHOT, что решил обратиться в компанию «Автоимпорт», где ему предложили BMW X2 за 3,2 миллиона рублей. Сотрудники салона настойчиво уверяли, что автомобиль идеален: не был в авариях, не красился и имел небольшой пробег. За доставку из Китая до Владивостока, а затем до Уфы, взимали дополнительную плату в 165 тысяч рублей.

Когда Евгений увидел машину, был шокирован её состоянием: на кузове были вмятины и царапины, была необходима замена стабилизатора, рулевых реек, наконечников и других элементов ходовой части. Под днищем мужчина обнаружил дыру и ржавые детали. Евгений немедленно связался с «Автоимпорт», но сотрудники предложили отправить все претензии по электронной почте.

Повреждения автомобиля, который получил Евгений. Обложка © SHOT

Повреждения автомобиля, который получил Евгений. Обложка © SHOT

Повреждения автомобиля, который получил Евгений. Обложка © SHOT

Позже выяснилось, что таких пострадавших, как он, насчитывается 25 человек из различных городов России. Некоторые из них также получили неисправные автомобили, а кто-то вовсе не дождался поставки своего заказа. В настоящее время Евгений написал заявление в полицию, а другие пострадавшие планируют подготовить коллективное обращение.