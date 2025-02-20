В Барнауле водитель грузовика нашёл на свалке два раскрытых гроба и цветы
В Барнауле на городской свалке водитель грузовика обнаружил два раскрытых гроба. Об этом сообщает издание amic.ru, ссылаясь на слова шокированного местного жителя.
По информации источника издания, мужчина наткнулся на открытые цинковый и деревянный гробы 19 февраля. Он также сделал их фотографии. На изображениях видно, что один из гробов обтянут бордовой тканью снаружи и белой внутри. Второй гроб расположен дном вверх. Вокруг них также лежали искусственные цветы.
Ранее Life.ru рассказывал, что на свалке в Новосибирской области нашли десятки гробов с личными данными погибших людей. О страшной находке заявил водитель мусоровоза, который заметил нестандартные отходы на полигоне. Позже выяснилось, что ритуальные принадлежности являются твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), потому их, соответственно, можно вывозить для утилизации на полигон.
Life.ru / Шедеврум