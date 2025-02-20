В Барнауле водитель грузовика нашёл на свалке два раскрытых гроба и цветы

В Барнауле на городской свалке водитель грузовика обнаружил два раскрытых гроба. Об этом сообщает издание amic.ru, ссылаясь на слова шокированного местного жителя.

По информации источника издания, мужчина наткнулся на открытые цинковый и деревянный гробы 19 февраля. Он также сделал их фотографии. На изображениях видно, что один из гробов обтянут бордовой тканью снаружи и белой внутри. Второй гроб расположен дном вверх. Вокруг них также лежали искусственные цветы.