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13 февраля, 10:10
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Десятки гробов с личными данными покойных нашли на свалке под Новосибирском

Ngs.ru: На свалке под Новосибирском обнаружили гробы с личными данными покойных

В Новосибирской области на свалке были найдены десятки гробов с личными данными покойных. Ужасающая находка была запечатлена на видео, которое опубликовал региональный портал Ngs.ru.

Брошенные гробы на свалке в Новосибирской области. Видео © Ngs.ru

Водитель мусоровоза, наткнувшийся на гробы, рассказал, что впервые их заметили на Левобережном полигоне ещё в конце января. Сотрудники свалки предполагают, что гробы могли быть вывезены на свалку в ночное время.

По информации источника издания в правоохранительных органах, недобросовестные предприниматели из Новосибирского района выбросили гробы на свалку после похорон. В связи с этим начата проверка.

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А ранее Life.ru сообщал, что на свалке в Ростове-на-Дону обнаружили сотни православных икон. Стихийная свалка появилась около храма Сергия Радонежского в Левенцовском районе города.

Обложка ©

 Shutterstock / FOTODOM / Irina Borsuchenko

Мария Любицкая
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