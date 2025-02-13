Десятки гробов с личными данными покойных нашли на свалке под Новосибирском
Ngs.ru: На свалке под Новосибирском обнаружили гробы с личными данными покойных
В Новосибирской области на свалке были найдены десятки гробов с личными данными покойных. Ужасающая находка была запечатлена на видео, которое опубликовал региональный портал Ngs.ru.
Брошенные гробы на свалке в Новосибирской области. Видео © Ngs.ru
Водитель мусоровоза, наткнувшийся на гробы, рассказал, что впервые их заметили на Левобережном полигоне ещё в конце января. Сотрудники свалки предполагают, что гробы могли быть вывезены на свалку в ночное время.
По информации источника издания в правоохранительных органах, недобросовестные предприниматели из Новосибирского района выбросили гробы на свалку после похорон. В связи с этим начата проверка.
А ранее Life.ru сообщал, что на свалке в Ростове-на-Дону обнаружили сотни православных икон. Стихийная свалка появилась около храма Сергия Радонежского в Левенцовском районе города.
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