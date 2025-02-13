Десятки гробов с личными данными покойных нашли на свалке под Новосибирском

В Новосибирской области на свалке были найдены десятки гробов с личными данными покойных. Ужасающая находка была запечатлена на видео, которое опубликовал региональный портал Ngs.ru.

Брошенные гробы на свалке в Новосибирской области. Видео © Ngs.ru

Водитель мусоровоза, наткнувшийся на гробы, рассказал, что впервые их заметили на Левобережном полигоне ещё в конце января. Сотрудники свалки предполагают, что гробы могли быть вывезены на свалку в ночное время.

По информации источника издания в правоохранительных органах, недобросовестные предприниматели из Новосибирского района выбросили гробы на свалку после похорон. В связи с этим начата проверка.