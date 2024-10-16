В Ростове-на-Дону на свалке нашли сотни православных икон

В Ростове-на-Дону нашли сотни икон, которые выбросили на свалку. Об этом сообщает местное издание 161.RU.

На свалку в Ростове-на-Дону выбросили сотни икон. Видео © Telegram / Новости Ростова | 161.RU

Издание показало ролик, на котором видны большое количество изображений святых. Образом скопом лежали в картонных коробках среди мусора. Уточняется, что стихийная свалка появилась около храма Сергия Радонежского в Левенцовском районе города.

По одной из версий, выброшенные иконы могли готовить к продаже. Их в больших количествах привезли на свалку с помощью грузовой машины, сообщили очевидцы.

«Видно, что из типографии — они в упаковках, готовые уже, плёнкой затянутые, как на продажу. Маленькие, карманные, большие, есть в рост. Очень много разных, есть даже негативы типографские для печати», — рассказал прихожанин храма.

Согласно другой версии, иконы могли выбросить волонтёры, или лица, связанные с ними. Причём от ликов святых пытались избавиться с помощью поджога, на что указывают следы горения.

Пресс-секретарь Митрополита Ростовского и Новочеркасского Игорь Петровский отметил, что иконы допустимо сжечь или закопать в безлюдном месте в случае негодности. При этом он отказался расценивать инцидент как оскорбление чувств верующих.

«Не надо сходить с ума. Если какой-то негодяй выбросил священное изображение на помойку, то что? Возбуждать дело против него? Нет. Это перебор. Мы не должны доходить до абсурда. Мы должны, безусловно, бережно относиться к нашим религиозным символам, друг к другу, к нашим чувствам и так далее», — пояснил Петровский.