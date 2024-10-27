Мёртвого льва обнаружили на свалке мясоперерабатывающего завода на Украине

Мёртвого льва нашли на свалке возле мясоперерабатывающего завода в городе Костополе Ровненской области Украины. Об этом сообщили местные паблики.

Как предполагают те, кто нашёл тушу, хищник мог принадлежать цирку, который накануне приезжал с выступлением в город. Однако в программе номера со львом не значилось. Также озвучены версии о том, что хозяином льва мог быть один из местных жителей. По предварительной информации от полиции, животное погибло от онкологического заболевания.

«По данному факту сведения сразу внесли в Журнал единого учёта заявлений и сообщений и сразу начали проверку. Сейчас полиция проверяет документы, опрашивает персонал завода и зоопарка», — отметили местные правооохранители.