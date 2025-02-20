Регоператор объяснил появление гробов на полигоне в Новосибирской области

После публикации в региональных СМИ видео с деревянными гробами на свалке под Новосибирском местные операторы прокомментировали страшные кадры. Оказалось, что ритуальные принадлежности являются твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), потому их, соответственно, можно вывозить для утилизации на полигон. Об этом заявили представители пресс-службы оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство» в беседе с РБК.

Регоператор подчеркнул, что ритуальные принадлежности относятся к ТКО, так как «являются результатом деятельности человека», а гробы причислены к категории крупногабаритных отходов.

«Это не самые распространённые предметы, которые новосибирцы складывают в специальные отсеки для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках, но иногда они встречаются экипажам мусоровозов, и они доставляют их на полигоны. Деревянные гробы являются ТКО и могут быть доставлены на полигон», — заявили в пресс-службе оператора.