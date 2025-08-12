В Сочи грузчик мусоровоза не заметил пьяного человека в баке и раздавил его прессом
Во время утренней разгрузки мусорных контейнеров на Московской улице в Сочи грузчик не заметил спящего мужчину, находившегося в одном из баков среди мусора, что привело к трагедии. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
«Грузчик подкатил контейнер к приёмному бункеру мусоровоза для дальнейшей разгрузки его от мусора, не заметив, что внутри контейнера в состоянии алкогольного опьянения находился мужчина», – говорится в сообщении.
Грузчик опорожнил содержимое контейнера в мусоровоз и утрамбовал его прессом. У попавшего под пресс мужчины не было шансов выжить. Согласно материалам дела, его тело было найдено во время сортировки отходов. Следствие квалифицировало действия грузчика как причинение смерти по неосторожности из-за недобросовестного выполнения профессиональных обязанностей. На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние.
Суд назначил грузчику наказание в виде ограничения свободы на год, учитывая смягчающие обстоятельства и признание вины. В течение этого года ему запрещено выезжать из Сочи и менять место жительства без разрешения надзорного органа, а также необходимо ежемесячно проходить регистрацию.
Ранее в Башкирии мужчина случайно убил друга, пытаясь его разбудить. Он пытался разбудить приятеля и оступился, ударив его локтём в горло. Затем, при попытке подняться, мужчина непроизвольно навалился всем телом на лежащего, что привело к его смерти от удушья.