Человеческие останки найдены в пакете в Гольяновском пруду на востоке Москвы

Сегодня на востоке столицы найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены останки человека, находившиеся в пакете.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего выясняются.

На месте происшествия работает Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников, который координирует действия всех служб. Прокуратура взяла на особый контроль установление всех обстоятельств и принятие последующего процессуального решения по данному факту.

