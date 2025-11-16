Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 09:29

Человеческие останки найдены в пакете в Гольяновском пруду на востоке Москвы

Обложка © Прокуратура Москвы

Обложка © Прокуратура Москвы

Сегодня на востоке столицы найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены останки человека, находившиеся в пакете.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего выясняются.

На месте происшествия работает Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников, который координирует действия всех служб. Прокуратура взяла на особый контроль установление всех обстоятельств и принятие последующего процессуального решения по данному факту.

Фасовка по пакетам: Разделанный труп мужчины обнаружили в Татарстане
Фасовка по пакетам: Разделанный труп мужчины обнаружили в Татарстане

Ранее обезглавленное женское тело было обнаружено в Юго-Западном парке Екатеринбурга. Труп, имевший ровный срез на шее, нашёл местный житель во время утренней пробежки. На месте происшествия работала следственная группа, которая возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar