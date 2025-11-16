Человеческие останки найдены в пакете в Гольяновском пруду на востоке Москвы
Обложка © Прокуратура Москвы
Сегодня на востоке столицы найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены останки человека, находившиеся в пакете.
Личность погибшего и обстоятельства произошедшего выясняются.
На месте происшествия работает Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников, который координирует действия всех служб. Прокуратура взяла на особый контроль установление всех обстоятельств и принятие последующего процессуального решения по данному факту.
Ранее обезглавленное женское тело было обнаружено в Юго-Западном парке Екатеринбурга. Труп, имевший ровный срез на шее, нашёл местный житель во время утренней пробежки. На месте происшествия работала следственная группа, которая возбудила уголовное дело по статье «Убийство».
