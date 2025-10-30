Россиянин нашёл труп голой женщины без головы во время пробежки в парке

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины в Юго-Западном парке. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области.

Как уточняется, труп с ровным срезом на шее был найден местным жителем во время утренней пробежки. На месте происхождения работают следователи, которые возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«Проведён осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинской, биологической, молекулярно-генетической, криминалистической. Сотрудникам уголовного розыска полиции даны поручения о проведении оперативных мероприятий», — сообщили в СУ СК.

Следователи выполняют комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего, личности погибшей и причастных к её смерти лиц. В рамках расследования будут изучены записи камер видеонаблюдения, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, а сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли женский труп без головы с признаками насильственной смерти. Рядом с телом найдены личные вещи, включая два кошелька, в одном из которых находилась коллекционная немецкая монета номиналом 5 рейхсмарок 1939 года выпуска.