16 ноября, 09:45

Найденное в московском пруду расчленённое тело принадлежало школьнику

Обложка © Прокуратура Москвы

Найденное в Гольяновском пруду тело принадлежало школьнику. По информации SHOT, на вид ему около 10 лет.

Как сообщает канал, тело мальчика было расчленено — его голову нашли в пакете. Сейчас решается вопрос о привлечении водолазов для поиска других останков.

Напомним, сегодня на востоке столицы найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены останки человека, находившиеся в пакете.

