Найденное в московском пруду расчленённое тело принадлежало школьнику
Обложка © Прокуратура Москвы
Найденное в Гольяновском пруду тело принадлежало школьнику. По информации SHOT, на вид ему около 10 лет.
Как сообщает канал, тело мальчика было расчленено — его голову нашли в пакете. Сейчас решается вопрос о привлечении водолазов для поиска других останков.
Напомним, сегодня на востоке столицы найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены останки человека, находившиеся в пакете.
