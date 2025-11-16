Найденное в московском пруду расчленённое тело принадлежало школьнику

Найденное в Гольяновском пруду тело принадлежало школьнику. По информации SHOT, на вид ему около 10 лет.

Как сообщает канал, тело мальчика было расчленено — его голову нашли в пакете. Сейчас решается вопрос о привлечении водолазов для поиска других останков.

Напомним, сегодня на востоке столицы найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены останки человека, находившиеся в пакете.