16 ноября, 12:47

«Люди в шоке»: Очевидец рассказал об обнаружении головы ребёнка в Гольяновском пруду

Очевидец рассказал об обнаружении головы ребёнка в Гольяновском пруду

Обложка © Life.ru

Москвичи пребывают в шоке после обнаружения останков ребёнка в Гольяновском пруду. Об этом сообщил местный житель Анатолий, наблюдавший действия полиции на месте происшествия, в беседе с «Газетой.ru».

«В чате дома люди в шоке. Ещё один водолаз точно остался в воде», — рассказал очевидец.

Местные отмечают, что пруд не огорожен, и люди спокойно подходят к воде.

Появился первый подозреваемый по делу об убийстве мальчика из Гольяновского пруда
Напомним, сегодня на востоке столицы найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда был обнаружен рюкзак с останками ребёнка возрастом от 7 до 10 лет. Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

