«Люди в шоке»: Очевидец рассказал об обнаружении головы ребёнка в Гольяновском пруду
Обложка © Life.ru
Москвичи пребывают в шоке после обнаружения останков ребёнка в Гольяновском пруду. Об этом сообщил местный житель Анатолий, наблюдавший действия полиции на месте происшествия, в беседе с «Газетой.ru».
«В чате дома люди в шоке. Ещё один водолаз точно остался в воде», — рассказал очевидец.
Местные отмечают, что пруд не огорожен, и люди спокойно подходят к воде.
Напомним, сегодня на востоке столицы найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда был обнаружен рюкзак с останками ребёнка возрастом от 7 до 10 лет. Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».
