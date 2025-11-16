Россия и США
16 ноября, 11:49

Появился первый подозреваемый по делу об убийстве мальчика из Гольяновского пруда

Обложка © Life.ru

В деле об убийстве мальчика, чья голова была обнаружена в Гольяновском пруду Москвы, появился первый подозреваемый. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В настоящее время ведётся розыск мужчины ростом около 180 см, среднего телосложения. Его личность и местонахождение пока остаются загадкой. Известно, что подозрительный прохожий был замечен местными жителями, когда бросал в пруд пакет, внутри которого находился рюкзак с головой ребёнка. Тело мальчика, предположительно, было расчленено лобзиком. Сейчас водолазы тщательно обследуют пруд в надежде найти остальные останки школьника.

Life.ru публикует первое видео из Гольяново, где нашли рюкзак с головой мальчика
Напомним, утром 16 ноября на востоке столицы была найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда обнаружен рюкзак с останками ребёнка возрастом от 7 до 10 лет. Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

