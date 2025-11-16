Появился первый подозреваемый по делу об убийстве мальчика из Гольяновского пруда

В деле об убийстве мальчика, чья голова была обнаружена в Гольяновском пруду Москвы, появился первый подозреваемый. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

В настоящее время ведётся розыск мужчины ростом около 180 см, среднего телосложения. Его личность и местонахождение пока остаются загадкой. Известно, что подозрительный прохожий был замечен местными жителями, когда бросал в пруд пакет, внутри которого находился рюкзак с головой ребёнка. Тело мальчика, предположительно, было расчленено лобзиком. Сейчас водолазы тщательно обследуют пруд в надежде найти остальные останки школьника.