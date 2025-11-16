Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 10:40

Life.ru публикует первое видео из Гольяново, где нашли рюкзак с головой мальчика

Life.ru публикует первое видео с места обнаружения рюкзака с головой ребёнка в Гольяновском пруду на востоке Москвы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и водолазы.

Кадры с места обнаружения рюкзака с головой ребёнка. Видео © Life.ru

В настоящее время водолазы проводят тщательный осмотр пруда в поисках оставшихся частей тела ребёнка. По нашим данным, рюкзак был обнаружен сегодня утром недалеко от берега одним из строителей в процессе проведения асфальтных работ. После извлечения портфеля из воды с помощью лопаты, на место ЧП были немедленно вызваны сотрудники полиции.
В Подмосковье обнаружили тело пропавшего месяц назад подростка из Лобни
В Подмосковье обнаружили тело пропавшего месяц назад подростка из Лобни

Напомним, сегодня на востоке столицы найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда был обнаружен рюкзак с останками ребёнка возрастом от 7 до 10 лет. Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar