Life.ru публикует первое видео из Гольяново, где нашли рюкзак с головой мальчика
Life.ru публикует первое видео с места обнаружения рюкзака с головой ребёнка в Гольяновском пруду на востоке Москвы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и водолазы.
Кадры с места обнаружения рюкзака с головой ребёнка. Видео © Life.ru
В настоящее время водолазы проводят тщательный осмотр пруда в поисках оставшихся частей тела ребёнка. По нашим данным, рюкзак был обнаружен сегодня утром недалеко от берега одним из строителей в процессе проведения асфальтных работ. После извлечения портфеля из воды с помощью лопаты, на место ЧП были немедленно вызваны сотрудники полиции.
Напомним, сегодня на востоке столицы найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда был обнаружен рюкзак с останками ребёнка возрастом от 7 до 10 лет. Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».
Обложка © Life.ru