В Подмосковье обнаружили тело пропавшего месяц назад подростка из Лобни

В Подмосковье обнаружили тело 14-летнего подростка, сбежавшего из дома в Лобне. Об этом передаёт MSK1.RU, ссылаясь на волонтёра Инну Касьянову.

Отмечается, что подросток ушёл из дома в ночь с 12 на 13 октября. Тело мальчика обнаружили в Дмитровском районе Московской области. Точное место волонтёры в настоящее время раскрыть не могут, поскольку сейчас работают эксперты.

Последний раз пропавшего подростка видели на станции Луговая. Позднее около станции Некрасовская была найдена его обувь, которую опознал отец. Поисковая операция была закончена 20 октября. По факту случившегося возбудили уголовное дело, ход расследования находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

