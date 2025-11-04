В Челябинске задержали мать пятилетней девочки, тело которой нашли в диване

В Челябинске задержана женщина, подозреваемая в убийстве своей пятилетней дочери, тело которой было обнаружено накануне в диване. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в своём Telegram-канале.

По данным следствия, 43-летняя подозреваемая недавно приехала из Республики Башкортостан и с сентября 2025 года проживала в посуточно арендованной квартире в Челябинске. Тело ребёнка с многочисленными колото-резаными ранениями было случайно обнаружено после выселения женщины.

Задержана женщина, подозревая в убийстве дочери. Видео © Telegram / Следком

«Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области оперативно установлено место нахождения подозреваемой на территории Республики Башкортостан, она доставлена в территориальный следственный отдел», — отмечается в сообщении ведомства.

В настоящее время с задержанной проводится допрос об обстоятельствах совершённого преступления. Следствие планирует предъявить ей официальное обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Напомним, что 3 ноября стало известно, что уборщица обнаружила тело пятилетней девочки в диване. Мать малышки сообщила владельцу квартиры о намерении выселиться, в то время как ребёнок, вероятно, уже был мёртв. Тело находилось в квартире несколько дней, и уборщица вызвала полицию, почувствовав необычный запах. При этом квартира была в порядке, а арендодатель и соседи не замечали ничего необычного — мать выглядела как обычная женщина с ребёнком.