Найденное в Челябинске изрезанное тело пятилетней девочки могло пролежать в диване 10 дней
Обложка © Telegram / Челябинский Следком
Тело пятилетней девочки, обнаруженное в диване в одной из квартир Челябинска, могло находиться там около десяти дней. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По его данным, квартиру снимала 43-летняя женщина с ребёнком, которая 2 ноября сообщила собственнику о съезде. Источник уточнил, что на следующий день в пустой квартире нашли тело малышки.
«На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребёнка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры», — сказал собеседник агентства.
По информации СУСК, девочка имела колото-резаные ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведутся поиски подозреваемых.
Напомним, что об ужасающей трагедии в Челябинске стало известно 3 ноября. Именно в тот день в квартире, освобождённой арендаторами, было найдено тело пятилетней девочки со следами насилия.
