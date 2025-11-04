Найденное в Челябинске изрезанное тело пятилетней девочки могло пролежать в диване 10 дней

Тело пятилетней девочки, обнаруженное в диване в одной из квартир Челябинска, могло находиться там около десяти дней. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, квартиру снимала 43-летняя женщина с ребёнком, которая 2 ноября сообщила собственнику о съезде. Источник уточнил, что на следующий день в пустой квартире нашли тело малышки.

«На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребёнка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры», — сказал собеседник агентства.

По информации СУСК, девочка имела колото-резаные ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведутся поиски подозреваемых.

Напомним, что об ужасающей трагедии в Челябинске стало известно 3 ноября. Именно в тот день в квартире, освобождённой арендаторами, было найдено тело пятилетней девочки со следами насилия.