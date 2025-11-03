Россия и США
3 ноября, 18:00

Владелец квартиры в Челябинске нашёл в диване изрезанное тело пятилетней девочки

В Челябинске обнаружено тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Собственник квартиры, осматривая помещение после выселения арендаторов, нашёл останки ребёнка в диване.

Владелец квартиры в Челябинске нашел в диване изрезанное тело пятилетней девочки. Видео © Telegram / Челябинский Следком

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. По предварительной информации, квартиру снимала 43-летняя женщина с ребёнком.

«По данному факту в следственном отделе по Калининскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщили в СК.

В настоящее время ведётся поиск подозреваемых в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что мать из Канска, зарубившую топором своих детей, отправили на принудительное лечение. Психиатрическая экспертиза установила, что женщина не осознавала свои действия в момент совершения преступления.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Челябинский Следком

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Челябинская область
