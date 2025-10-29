Уралец, убивший ребёнка и отрезавший голову его матери, ушёл на СВО

Александр Гоок из города Серова Свердловской области, обвиняемый в жестоком убийстве женщины и её сына, избежал пожизненного заключения, отправившись на службу в зону СВО. Об этом сообщает SHOT.





По данным Telegram-канала, 49-летний мужчина подписал контракт в сентябре и сейчас проходит подготовку. Контракт рассчитан на год — до сентября 2026 года.