Уралец, убивший ребёнка и отрезавший голову его матери, ушёл на СВО
Обложка © Telegram / SHOT
Александр Гоок из города Серова Свердловской области, обвиняемый в жестоком убийстве женщины и её сына, избежал пожизненного заключения, отправившись на службу в зону СВО. Об этом сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, 49-летний мужчина подписал контракт в сентябре и сейчас проходит подготовку. Контракт рассчитан на год — до сентября 2026 года.
Напомним, что в начале апреля возле садоводческого товарищества «Ягодка» в Серове Свердловской области была найдена женская голова со следами укусов. Спустя несколько дней полиция выяснила, что женщину убил и расчленил местный житель, к которому она вместе с шестилетним сыном приехала погостить. Ребёнка Гоок, к слову, тоже не пощадил.
