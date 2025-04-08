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8 апреля, 11:35

Возле СНТ «Ягодка» на Урале найдена женская голова

SHOT: В Серове нашли женскую голову со следами укусов животного

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Жители из садоводческого товарищества «Ягодка» в Серове Свердловской области нашли в лесу голову женщины со следами укусов крупного животного. Они предполагают, что голову могла отгрызть медведь, так как в окрестностях ранее были замечены следы этих животных.

Как сообщает SHOT, другие части тела в округе не обнаружены. Следователи работают на месте происшествия, и поиски останков продолжаются с помощью дронов.

Личность погибшей из-за серьезных повреждений пока не установлена. Одна из версий предполагает, что это может быть 43-летняя местная жительница по имени Анастасия, которая 9 марта, в свой день рождения, вышла из дома и направилась к железнодорожному переезду и поселку Новая Кола. Полицейские и волонтеры искали её, но безрезультатно.

«В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД анализируют информацию по ранее без вести пропавшим гражданам, местонахождение которых до сих пор не установлено. В микрорайоне, где обнаружили голову, сейчас ведутся поисковые мероприятия с целью возможного обнаружения других останков. Возможно, дикие животные могли их растащить по округе», — рассказал Life.ru руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

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Алексей Берковиц
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