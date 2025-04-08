Возле СНТ «Ягодка» на Урале найдена женская голова

Жители из садоводческого товарищества «Ягодка» в Серове Свердловской области нашли в лесу голову женщины со следами укусов крупного животного. Они предполагают, что голову могла отгрызть медведь, так как в окрестностях ранее были замечены следы этих животных.

Как сообщает SHOT, другие части тела в округе не обнаружены. Следователи работают на месте происшествия, и поиски останков продолжаются с помощью дронов.

Личность погибшей из-за серьезных повреждений пока не установлена. Одна из версий предполагает, что это может быть 43-летняя местная жительница по имени Анастасия, которая 9 марта, в свой день рождения, вышла из дома и направилась к железнодорожному переезду и поселку Новая Кола. Полицейские и волонтеры искали её, но безрезультатно.