Возле СНТ «Ягодка» на Урале найдена женская голова
SHOT: В Серове нашли женскую голову со следами укусов животного
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Жители из садоводческого товарищества «Ягодка» в Серове Свердловской области нашли в лесу голову женщины со следами укусов крупного животного. Они предполагают, что голову могла отгрызть медведь, так как в окрестностях ранее были замечены следы этих животных.
Как сообщает SHOT, другие части тела в округе не обнаружены. Следователи работают на месте происшествия, и поиски останков продолжаются с помощью дронов.
Личность погибшей из-за серьезных повреждений пока не установлена. Одна из версий предполагает, что это может быть 43-летняя местная жительница по имени Анастасия, которая 9 марта, в свой день рождения, вышла из дома и направилась к железнодорожному переезду и поселку Новая Кола. Полицейские и волонтеры искали её, но безрезультатно.
«В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД анализируют информацию по ранее без вести пропавшим гражданам, местонахождение которых до сих пор не установлено. В микрорайоне, где обнаружили голову, сейчас ведутся поисковые мероприятия с целью возможного обнаружения других останков. Возможно, дикие животные могли их растащить по округе», — рассказал Life.ru руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее в Уфе обнаружили тело 17-летнего подростка, который пропал полгода назад. А в центре Петербурга нашли вмёрзший в лёд Мойки труп мужчины. Его пришлось вырубать из оков топором. Установить личность сразу не удалось.