В Уфе найден мёртвым пропавший полгода назад 17-летний подросток

По информации издания, последний раз подростка видели живым в ноябре 2024 года. Он направлялся в колледж статистики и информатики, где учился, но до места назначения не добрался. Родители сообщили, что у него с собой был только мобильный телефон. Волонтёры получили видеозапись, на которой видно, как юноша идёт с телефоном в руках, после чего, примерно через 20 минут, аппарат был отключен.