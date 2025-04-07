В Уфе найден мёртвым пропавший полгода назад 17-летний подросток
Ufa1.ru: В Уфе обнаружили тело 17-летнего подростка, который пропал полгода назад
В Уфе обнаружен подросток, пропавший около полугода назад. К сожалению, 17-летний юноша скончался. Информацию об этом распространили волонтёры поискового отряда «БашРегионСпас», сообщает Ufa1.ru. Причины гибели ребёнка неизвестны.
По информации издания, последний раз подростка видели живым в ноябре 2024 года. Он направлялся в колледж статистики и информатики, где учился, но до места назначения не добрался. Родители сообщили, что у него с собой был только мобильный телефон. Волонтёры получили видеозапись, на которой видно, как юноша идёт с телефоном в руках, после чего, примерно через 20 минут, аппарат был отключен.
Ранее Life.ru рассказывал, как школьник уснул в сугробе в Якутии и едва не погиб. Подростка вовремя обнаружили полицейские.
Life.ru