Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 апреля, 12:57

В Уфе найден мёртвым пропавший полгода назад 17-летний подросток

Ufa1.ru: В Уфе обнаружили тело 17-летнего подростка, который пропал полгода назад

В Уфе обнаружен подросток, пропавший около полугода назад. К сожалению, 17-летний юноша скончался. Информацию об этом распространили волонтёры поискового отряда «БашРегионСпас», сообщает Ufa1.ru. Причины гибели ребёнка неизвестны.

По информации издания, последний раз подростка видели живым в ноябре 2024 года. Он направлялся в колледж статистики и информатики, где учился, но до места назначения не добрался. Родители сообщили, что у него с собой был только мобильный телефон. Волонтёры получили видеозапись, на которой видно, как юноша идёт с телефоном в руках, после чего, примерно через 20 минут, аппарат был отключен.

Ранее Life.ru рассказывал, как школьник уснул в сугробе в Якутии и едва не погиб. Подростка вовремя обнаружили полицейские.

Дело об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки в тверском лесу получило новый оборот
Дело об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки в тверском лесу получило новый оборот
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar