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Регион
30 марта, 14:31

Дело об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки в тверском лесу получило новый оборот

Обвиняемого в убийстве и изнасиловании школьницы под Тверью отправили под арест

В Тверской области в СИЗО помещён мужчина, обвиняемый в изнасиловании и жестоком убийстве 13-летней девочки, которая пропала по пути к подруге. Об аресте 34-летнего подозреваемого сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Кадры из зала суда. Видео © Telegram / Следком

Фигуранту дела предъявили обвинение по нескольким статьям УК РФ: «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование несовершеннолетней), п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство).

Напомним, что 29 марта тело мёртвой школьницы нашли в лесу под Тверью. За неделю до этого девочка пропала — она пошла к подружке в соседний посёлок, но так и не дошла до её дома. Позднее сотрудники Следственного комитета по региону задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве и изнасиловании ребёнка.

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Telegram / Следком

Ольга Сливченко
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