Дело об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки в тверском лесу получило новый оборот

В Тверской области в СИЗО помещён мужчина, обвиняемый в изнасиловании и жестоком убийстве 13-летней девочки, которая пропала по пути к подруге. Об аресте 34-летнего подозреваемого сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, что 29 марта тело мёртвой школьницы нашли в лесу под Тверью. За неделю до этого девочка пропала — она пошла к подружке в соседний посёлок, но так и не дошла до её дома. Позднее сотрудники Следственного комитета по региону задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве и изнасиловании ребёнка.