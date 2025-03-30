Дело об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки в тверском лесу получило новый оборот
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании школьницы под Тверью отправили под арест
В Тверской области в СИЗО помещён мужчина, обвиняемый в изнасиловании и жестоком убийстве 13-летней девочки, которая пропала по пути к подруге. Об аресте 34-летнего подозреваемого сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Кадры из зала суда. Видео © Telegram / Следком
Фигуранту дела предъявили обвинение по нескольким статьям УК РФ: «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование несовершеннолетней), п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство).
Напомним, что 29 марта тело мёртвой школьницы нашли в лесу под Тверью. За неделю до этого девочка пропала — она пошла к подружке в соседний посёлок, но так и не дошла до её дома. Позднее сотрудники Следственного комитета по региону задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве и изнасиловании ребёнка.
Telegram / Следком