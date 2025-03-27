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27 марта, 18:58

«Закопал на даче под клубникой»: Полиграф помог найти тело женщины, убитой женатым любовником

Детектор лжи помог найти тело убитой любовником женщины в Москве

Детектор лжи сыграл ключевую роль в расследовании убийства женщины, которая трудилась в гостинице Москвы. По словам Евгении Жадановой, старшего специалиста технико-криминалистического отдела управления криминалистики ГСУ СК России по Москве, именно с помощью полиграфа удалось обнаружить тело жертвы.

«Установили, что у неё был женатый любовник. Долгое время его нельзя было протестировать на полиграфе, потому что он случайно выпал с балкона и сломал себе спину. А когда все-таки дошло до нашей «Дианы 07» (отечественный полиграф. — Прим. Life.ru), я по реакциям подозреваемого сразу поняла, что он видел пропавшую мёртвой», — пояснила Жаданова kp.ru.

По её словам, человек, проходя полиграф, отвечает лишь «да» или «нет», а техника фиксирует его бурные реакции на определённые вопросы. Она уточнила, что при поиске тела сначала пытается выяснить возможные места его нахождения, такие как квартира, дача или работа. В данном случае подозреваемый отреагировал на слово «дача», после чего она попросила его нарисовать схему участка и разделила его на квадраты для дальнейших вопросов. Это помогло установить, что тело закопано под грядками с клубникой. Жаданова также отметила, что фигурант имел юридическое образование и знал о возможностях криминалистической техники, включая приборы для определения пустот в грунте, и пытался тщательно скрыть улики. Тем не менее тело жертвы было найдено.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkof

Александра Мышляева
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