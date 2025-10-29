Россия и США
29 октября, 09:53

Мать из Канска, зарубившую топором своих детей, отправили на принудительное лечение

Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Красноярский краевой суд постановил направить в психиатрическую больницу 30-летнюю жительницу Канска, убившую своих троих детей. Женщина сообщила, что «помнит события того рокового дня и просила простить её».

Оглашение постановления о применении принудительных мер медицинского характера к жительнице Канска. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Психиатрическая экспертиза установила, что женщина не осознавала свои действия в момент совершения преступления. Суд, приняв во внимание заключение экспертов, постановил применить к матери, признанной виновной в убийстве троих детей, принудительное лечение.

«Суд признал, что женщина совершила деяние в состоянии невменяемости. В связи с этим она была освобождена от уголовной ответственности, но не от принудительных мер медицинского характера. Ей назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении прокуратуры.

Задушила и выкинула в окно: 16-летнюю россиянку будут судить за убийство своего ребёнка
Напомним, в апреле этого года в Канске в частном доме на улице Герцена были обнаружены тела трёх детей: четырёхлетней девочки, семимесячного младенца и восьмилетнего мальчика. В убийстве обвинили мать детей. Она призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. На момент убийства она уже стояла на учёте у психиатра.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Наталья Демьянова
