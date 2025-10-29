Мать из Канска, зарубившую топором своих детей, отправили на принудительное лечение

Психиатрическая экспертиза установила, что женщина не осознавала свои действия в момент совершения преступления. Суд, приняв во внимание заключение экспертов, постановил применить к матери, признанной виновной в убийстве троих детей, принудительное лечение.

«Суд признал, что женщина совершила деяние в состоянии невменяемости. В связи с этим она была освобождена от уголовной ответственности, но не от принудительных мер медицинского характера. Ей назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении прокуратуры.