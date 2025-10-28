Россия и США
28 октября, 09:09

Задушила и выкинула в окно: 16-летнюю россиянку будут судить за убийство своего ребёнка

В Прикамье 16-летнюю школьницу будут судить за убийство собственного ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Mahsun YILDIZ

В Пермском крае несовершеннолетняя девушка будет привлечена к уголовной ответственности за убийство собственного новорожденного ребёнка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошёл в Березниках в августе этого года, когда под окнами жилого дома было обнаружено тело младенца. Следователи установили, что 12 августа девушка, родившаяся в 2009 году, родила ребёнка в домашних условиях. После этого она лишила жизни новорожденную, а затем сбросила тело с высоты пятого этажа. Тело ребёнка нашли прохожие.

«В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении СК.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве женщина родила сына и выбросила в унитаз. Но убить новорождённого мальчика ей помешала соседка.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

