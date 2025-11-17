Россия и США
16 ноября, 21:20

Названа возможная причина убийства ребёнка в Балашихе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mzynasx

Обезглавленный ребёнок, фрагменты тела которого нашли в Москве и Балашихе, был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться. Его мать Елена Цуканова едва справлялась с уходом за ребёнком, что и могло стать причиной убийства. Об этом сообщает Mash.

Погибший мальчик. Фото © Telegram / Mash

Погибший мальчик. Фото © Telegram / Mash

Согласно информации Telegram-канала, у женщины есть ещё один ребёнок — девятилетняя девочка. Она учится во втором классе школы в Балашихе.

Отец детей узнал о смерти ребёнка из новостей. Отмечается, что пара прожила вместе 10 лет. С начала лета женщина воспитывала мальчика и девочку одна.

Мать обезглавленного ребёнка считала себя ведьмой и «проводником между мирами»
Напомним, что утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы был обнаружен рюкзак с головой ребёнка. Следствие полагает, что мальчика мог убить его отчим. Мать погибшего попыталась скрыть данный факт. Позднее в подмосковной Балашихе в одной из квартир было обнаружено тело мальчика.

Виталий Приходько
