Названа возможная причина убийства ребёнка в Балашихе
Обезглавленный ребёнок, фрагменты тела которого нашли в Москве и Балашихе, был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться. Его мать Елена Цуканова едва справлялась с уходом за ребёнком, что и могло стать причиной убийства. Об этом сообщает Mash.
Погибший мальчик. Фото © Telegram / Mash
Согласно информации Telegram-канала, у женщины есть ещё один ребёнок — девятилетняя девочка. Она учится во втором классе школы в Балашихе.
Отец детей узнал о смерти ребёнка из новостей. Отмечается, что пара прожила вместе 10 лет. С начала лета женщина воспитывала мальчика и девочку одна.
Напомним, что утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы был обнаружен рюкзак с головой ребёнка. Следствие полагает, что мальчика мог убить его отчим. Мать погибшего попыталась скрыть данный факт. Позднее в подмосковной Балашихе в одной из квартир было обнаружено тело мальчика.
