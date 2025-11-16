Мать обезглавленного ребёнка считала себя ведьмой и «проводником между мирами»
Женщина, подозреваемая в убийстве несовершеннолетнего сына в Балашихе, считала себя обладательницей магических способностей. Елена Цуканова представлялась «проводником между мирами» и увлекалась магией и эзотерикой. Она могла находиться в психотическом состоянии на почве употребления синтетических наркотиков в момент убийства своего ребёнка. Об этом передаёт SHOT.
Елена Цуканова. Фото © SHOT
В своих социальных сетях женщина писала о перемещении между параллельными реальностями и участии в различных опытах над сознанием. Елена утверждала, что с 2022 года её начали преследовать некие цифровые образы в сновидениях, которые она интерпретировала как сигналы из иного измерения. Цуканова увлекалась эзотерическим учением Вадима Зеланда «Трансёрфинг реальности».
Ранее Цуканова проживала в Пензе, где привлекалась к ответственности за употребление наркотических веществ, суд обязывал её пройти лечение от зависимости. После переезда в Московскую область женщина неоднократно проходила лечение в психиатрических клиниках. Она принимала препараты от шизофрении, биполярного расстройства и депрессии. Предварительно, в день убийства малыша она могла находиться в психотическом состоянии. Вместе с сожителем она убила ребёнка и попыталась спрятать тело на балконе, а голову — в пруду.
Напомним, что утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы был обнаружен рюкзак с головой ребёнка. Следствие полагает, что мальчика мог убить его отчим. Мать погибшего попыталась скрыть данный факт. Позднее в подмосковной Балашихе в одной из квартир было обнаружено тело мальчика.
Обложка © SHOT