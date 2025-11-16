Бабушка обезглавленного в Балашихе ребёнка не верит, что его могла убить дочь

Бабушка обезглавленного ребёнка, чьё тело было найдено в Балашихе, выразила сомнение в том, что её дочь могла совершить убийство. Об этом женщина сообщила в комментарии «Рен-ТВ».

«С ней жила девочка по имени Юля. Дочь говорила, что оставляет с ней ребёнка, если куда-то уходит», — рассказала женщина.

Бабушка также отметила, что дочь не делилась с ней подробностями своей личной жизни и она не знает, есть ли у неё молодой человек.