Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия в Балашихе
Обложка © Telegram / Следком
Опубликовано оперативное видео с места происшествия в Балашихе, где в одной из квартир было обнаружено тело ребёнка. Сотрудники ГСУ СК России по Московской области проводят изъятие вещественных доказательств. По итогам осмотра места происшествия планируется назначение комплекса судебных экспертиз.
Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия в Балашихе. Видео © Telegram / Следком
«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области изымают необходимые вещественные доказательства. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз», — уточняет пресс-служба ведомства.
Напомним, в подмосковной Балашихе в одной из квартир было обнаружено тело мальчика. По одной из версий, тело может принадлежать ребёнку, чью голову нашли в Гольяновском пруду в Москве. Следователи устанавливают, могли ли эти останки принадлежать погибшему в Балашихе ребёнку. Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
