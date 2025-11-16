В Балашихе нашли тело мальчика, чью голову выкинули в Гольяновский пруд

В подмосковной Балашихе в одной из квартир было обнаружено тело мальчика. Как сообщили в региональном управлении СУ СКР, по одной из версий, тело может принадлежать ребёнку, чью голову нашли в Гольяновском пруду в Москве.

«Сегодня в одной из квартир в городе Балашихе обнаружено тело шестилетнего мальчика. На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты регионального СК России. По факту убийства ребёнка следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (п.«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется возможная связь между этим инцидентом и фрагментами детского тела, обнаруженными ранее в Гольяновском пруду столицы. Следователи устанавливают, могли ли эти останки принадлежать погибшему в Балашихе ребёнку. Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.