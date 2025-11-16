Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 18:21

Мать мальчика, голову которого нашли в пруду Москвы, состоит на учёте у психиатра

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

У матери мальчика, чью голову нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду в Москве, имеются психические расстройства, что подтверждается её постановкой на учёт к психиатру. Об этом сообщает Mash.

Мать убитого мальчика. Фото © Telegram / Mash

Мать убитого мальчика. Фото © Telegram / Mash

Как выяснил Telegram-канал, 31-летняя Елена, переехавшая с 6-летним сыном Мирославом из Пензенской области в Подмосковье, находится под подозрением в жестоком обращении с ребёнком. Соседи утверждают, что женщина регулярно избивает сына, употребляет наркотики и страдает от галлюцинаций.

Мальчика, чью голову нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду, мог убить отчим
Мальчика, чью голову нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду, мог убить отчим

Напомним, что утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы был обнаружен рюкзак с останками ребёнка. Возраст погибшего составляет от семи до десяти лет. В настоящее время сотрудники опрашивают возможных свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи водоёма. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar