Мать мальчика, голову которого нашли в пруду Москвы, состоит на учёте у психиатра
Обложка © Life.ru
У матери мальчика, чью голову нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду в Москве, имеются психические расстройства, что подтверждается её постановкой на учёт к психиатру. Об этом сообщает Mash.
Мать убитого мальчика. Фото © Telegram / Mash
Как выяснил Telegram-канал, 31-летняя Елена, переехавшая с 6-летним сыном Мирославом из Пензенской области в Подмосковье, находится под подозрением в жестоком обращении с ребёнком. Соседи утверждают, что женщина регулярно избивает сына, употребляет наркотики и страдает от галлюцинаций.
Напомним, что утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы был обнаружен рюкзак с останками ребёнка. Возраст погибшего составляет от семи до десяти лет. В настоящее время сотрудники опрашивают возможных свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи водоёма. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».
