Мальчика, чью голову нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду, мог убить отчим

Следствие предполагает, что отчим мог убить мальчика, чья голова была найдена в Гольяновском пруду в Москве. Об этом сообщает Mash .

По данным Telegram-канала, мальчик проживал совместно с матерью и её сожителем на территории Балашихи. Инициатором заявления о пропаже ребёнка выступила его бабушка. Мать погибшего предприняла попытку скрыть следы преступления и лично перенесла голову к водоёму, где её и нашли внутри рюкзака. Тело ребёнка было спрятано в отдельную сумку, которую оставили на балконе — от него тоже собирались избавиться.