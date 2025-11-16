Мальчика, чью голову нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду, мог убить отчим
Обложка © Life.ru
Следствие предполагает, что отчим мог убить мальчика, чья голова была найдена в Гольяновском пруду в Москве. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, мальчик проживал совместно с матерью и её сожителем на территории Балашихи. Инициатором заявления о пропаже ребёнка выступила его бабушка. Мать погибшего предприняла попытку скрыть следы преступления и лично перенесла голову к водоёму, где её и нашли внутри рюкзака. Тело ребёнка было спрятано в отдельную сумку, которую оставили на балконе — от него тоже собирались избавиться.
Напомним, что утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы был обнаружен рюкзак с останками ребёнка. Возраст погибшего составляет от семи до десяти лет. В настоящее время сотрудники опрашивают возможных свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи водоёма. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».
