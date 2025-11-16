Опубликованы фото пакета и рюкзака, в котором нашли голову мальчика в Москве
Обложка © Telegram /ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Прокуратура Москвы опубликовала фотографии пакета и рюкзака, в котором были обнаружены фрагменты тела ребёнка в Гольяновском пруду. В ведомстве отметили, что сотрудники координируют действия правоохранительных структур по установлению всех обстоятельств произошедшего.
«Рюкзак и пакет, в которых был обнаружен фрагмент тела. Прокуроры продолжают координировать работу правоохранительных органов и контролировать ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства», — говорится в сообщении ведомства.
Пакет и рюкзак, в котором нашли голову мальчика в Москве. Фото © Telegram /ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Напомним, утром 16 ноября на востоке столицы была найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда обнаружен рюкзак с останками ребёнка возрастом от 7 до 10 лет. Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается, и следователи разыскивают подозреваемого.
