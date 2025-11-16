Опубликованы фото пакета и рюкзака, в котором нашли голову мальчика в Москве

Прокуратура Москвы опубликовала фотографии пакета и рюкзака, в котором были обнаружены фрагменты тела ребёнка в Гольяновском пруду. В ведомстве отметили, что сотрудники координируют действия правоохранительных структур по установлению всех обстоятельств произошедшего.

«Рюкзак и пакет, в которых был обнаружен фрагмент тела. Прокуроры продолжают координировать работу правоохранительных органов и контролировать ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства», — говорится в сообщении ведомства.

Пакет и рюкзак, в котором нашли голову мальчика в Москве. Фото © Telegram /ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ