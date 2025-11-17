Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 07:24

Следователи изъяли два ножа из квартиры убившей сына матери в Балашихе

Обложка © Следком

Обложка © Следком

Следствие изъяло два ножа при осмотре квартиры в подмосковной Балашихе, где было обнаружено тело мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Подозреваемая — 31-летняя мать ребенка — уже написала явку с повинной. По данным СМИ, на момент задержания женщина находилась под воздействием наркотиков.

Ход расследования теперь лично контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал от следователей доклад с правовой оценкой действий всех должностных лиц, причастных к этой трагедии.

Напомним, накануне около 9:30 утра рабочие обнаружили в Гольяновском пруду рюкзак с головой ребёнка, после чего вызвали экстренные службы. Водолазы проводили поиски других останков до 16:30, но безуспешно. Бабушка погибшего заявила в полицию, что сожитель матери якобы увёл её шестилетнего внука из дома и больше мальчик не появлялся. Около 21:00 его обезглавленное тело было найдено на балконе квартиры в Балашихе. Основной подозреваемой стала мать, которая уже призналась в убийстве. По её словам, к преступлению причастен и сожитель, однако соседи утверждают, что никогда его не видели, и задержана пока только она. Предполагается, что женщина могла находиться в состоянии индуцированного бреда на почве употребления синтетических наркотиков. Одним из мотивов преступления могла стать беспомощность мальчика-инвалида, который не мог самостоятельно передвигаться.

Расправа над ребёнком могла подтолкнуть мать обезглавленного мальчика из пруда на его убийство
Расправа над ребёнком могла подтолкнуть мать обезглавленного мальчика из пруда на его убийство

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar