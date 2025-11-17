Следователи изъяли два ножа из квартиры убившей сына матери в Балашихе

Напомним, накануне около 9:30 утра рабочие обнаружили в Гольяновском пруду рюкзак с головой ребёнка, после чего вызвали экстренные службы. Водолазы проводили поиски других останков до 16:30, но безуспешно. Бабушка погибшего заявила в полицию, что сожитель матери якобы увёл её шестилетнего внука из дома и больше мальчик не появлялся. Около 21:00 его обезглавленное тело было найдено на балконе квартиры в Балашихе. Основной подозреваемой стала мать, которая уже призналась в убийстве. По её словам, к преступлению причастен и сожитель, однако соседи утверждают, что никогда его не видели, и задержана пока только она. Предполагается, что женщина могла находиться в состоянии индуцированного бреда на почве употребления синтетических наркотиков. Одним из мотивов преступления могла стать беспомощность мальчика-инвалида, который не мог самостоятельно передвигаться.