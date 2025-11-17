Расправа над ребёнком могла подтолкнуть мать обезглавленного мальчика из пруда на его убийство
Жестокая расправа над ребёнком в Москве могла подтолкнуть Елену Цуканову на убийство сына и стать катализатором её бредовых идей. Всего за три дня две матери убили своих 6-летних сыновей. Об этом сообщает SHOT.
Предполагается, что мысли об убийстве сына могли возникнуть у Цукановой после резонансной трагедии в Москве, где мать зарезала и забила молотком своего ребёнка, а затем попыталась покончить с собой. Вероятно, Цуканова узнала об этой страшной истории и решилась на убийство.
Что известно о трагедии в Балашихе:
Рабочие нашли рюкзак в Гольяновском пруду вчера около 9:30 утра. Открыв его, они увидели голову ребёнка и сразу позвонили в экстренные службы.
Водолазы разыскивали другие останки тела малыша до 16:30. Они прочесали весь Гольяновский пруд, однако никаких зацепок не нашли.
В полицию обратилась бабушка ребёнка и заявила, что сожитель матери увёл 6-летнего внука из дома, и больше она его не видела.
Около 21:00 тело ребёнка без головы было обнаружено на балконе в квартире в Балашихе. Главная подозреваемая — мать Елена Цуканова и её сожитель (по крайней мере, так она утверждает). Она уже созналась в страшном убийстве и была задержана.
Соседи подозреваемой рассказали, что сожителя, о котором рассказала Цуканова, они никогда не видели. Сейчас задержана только она. К тому же девушка могла находиться в психотическом состоянии в рамках индуцированного бреда — это когда бредовые идеи передаются от одного человека к другому — на почве употребления синтетических наркотиков.
Убитый 6-летний мальчик был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться — это могло стать одним из мотивов преступления.
В настоящее время проводятся следственные действия: сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи водоёма. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
