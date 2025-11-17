Расправа над ребёнком могла подтолкнуть мать обезглавленного мальчика из пруда на его убийство

Жестокая расправа над ребёнком в Москве могла подтолкнуть Елену Цуканову на убийство сына и стать катализатором её бредовых идей. Всего за три дня две матери убили своих 6-летних сыновей. Об этом сообщает SHOT.

Расправа над ребёнком в Москве могла подтолкнуть Цуканову на убийство сына. Видео © Life.ru

Предполагается, что мысли об убийстве сына могли возникнуть у Цукановой после резонансной трагедии в Москве, где мать зарезала и забила молотком своего ребёнка, а затем попыталась покончить с собой. Вероятно, Цуканова узнала об этой страшной истории и решилась на убийство.

Путь от дома Елены Цукановой до пруда, в котором она пыталась утопить голову ребёнка. Видео © SHOT

Что известно о трагедии в Балашихе: Рабочие нашли рюкзак в Гольяновском пруду вчера около 9:30 утра. Открыв его, они увидели голову ребёнка и сразу позвонили в экстренные службы.

Водолазы разыскивали другие останки тела малыша до 16:30. Они прочесали весь Гольяновский пруд, однако никаких зацепок не нашли.

В полицию обратилась бабушка ребёнка и заявила, что сожитель матери увёл 6-летнего внука из дома, и больше она его не видела.

Соседи подозреваемой рассказали, что сожителя, о котором рассказала Цуканова, они никогда не видели. Сейчас задержана только она. К тому же девушка могла находиться в психотическом состоянии в рамках индуцированного бреда — это когда бредовые идеи передаются от одного человека к другому — на почве употребления синтетических наркотиков.

Убитый 6-летний мальчик был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться — это могло стать одним из мотивов преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия: сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи водоёма. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).