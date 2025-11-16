Ребёнка, часть тела которого нашли в пруду Москвы, из дома увёл сожитель матери

Сожитель матери ребёнка, фрагменты тела которого обнаружили в пруду в Москве и в квартире в Балашихе, увёл мальчика из дома незадолго до его смерти. Такой информацией делится прокуратура Московской области.

«Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увёл 6-летнего внука из дома, и больше она его не видела», — сказано в заявлении.

В прокуратуре подчеркнули, что тело ребёнка обнаружили на балконе квартиры в городе Балашиха московской области.

«В настоящее время проверяется информация о том, что фрагменты тела ребёнка, обнаруженные сегодня в Гольяновском пруду города Москвы, принадлежат мальчику, тело которого обнаружено в квартире в Балашихе», — добавили в Следственном комитете Подмосковья.

По факту случившегося заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство малолетнего).

Напомним, утром в воскресенье, 16 ноября, в Гольяновском пруду восточной части Москвы в пакете и рюкзаке были найдены останки ребёнка. Фрагменты тела обнаружили рабочие, проводившие реконструкцию пруда. Прибывшие на место водолазы МЧС обследовали пруд, однако не обнаружили других останков. Эксперт установил, что смерть мальчика наступила не более двух дней назад.