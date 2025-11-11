Мужчины замучили девушку за долг в 200 тыс. руб., череп погибшей нашли в игрушке

В Гонконге правоохранительные органы раскрыли особо жестокое преступление, информация о котором поступила от подростка-свидетельницы. Широкий общественный резонанс вызвала находка человеческого черепа, обнаруженного внутри крупной мягкой игрушки. Подробностями делится People.

Как установило следствие, в 1999 году трое злоумышленников Чан Манлок, Люн Шинг-чо и Люн Вай-лун похитили 23-летнюю женщину из-за финансовой задолженности в размере 20 000 гонконгских долларов (более 200 тысяч рублей). На протяжении нескольких недель они удерживали жертву в квартире, где систематически подвергали её истязаниям и пыткам. Согласно свидетельским показаниям 13-летней девочки, преступники избивали потерпевшую и наносили ей ожоги, что в конечном итоге привело к гибели женщины.

Расследование было инициировано после заявления несовершеннолетней свидетельницы, описавшей происходившее в квартире. В ходе обыска жилья полицейские изъяли череп погибшей, который был зашит внутри большой плюшевой куклы.

Судья охарактеризовал это преступление как беспрецедентное по уровню жестокости. Однако всех обвиняемых судили за непредумышленное убийство, поскольку точные обстоятельства смерти установить не представилось возможным. Преступники получили пожизненные тюремные сроки, а свидетельница была освобождена от ответственности за содействие следствию.

