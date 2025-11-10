Похитителям собаки Симы из Подмосковья грозит до семи лет лишения свободы

Семья Пай из Подмосковья, укравшая пса по кличке Сима, может столкнуться с тюремным сроком до семи лет. Об этом сообщил адвокат Равиль Искандаров в беседе с корреспондентами «Постньюс».

Юрист отметил, что с точки зрения законодательства домашний питомец приравнивается к движимому имуществу. Соответственно, его забор без согласия владельца расценивается как кража, подпадающая под соответствующие статьи Уголовного кодекса.

Если суд признает, что семья действовала как организованная группа, это может добавить им до пяти лет тюрьмы. Отдельно представители закона разберутся в факте смерти Симы. За жестокое убийство животного суд может назначить еще два года заключения.

Семья Пай оказалась в центре громкого уголовного дела о похищении домашних животных после ряда обвинений от владельцев собак в краже их питомцев. Предполагается, что целью была дальнейшая продажа в качестве мяса для корейских ресторанов. Этот вывод косвенно подтверждается тем, что в доме, где зарегистрирована семья, проживает около 50 граждан КНДР. Последним известным инцидентом стало как раз похищение шестилетней бордер-колли по кличке Сима. По утверждению хозяев, собаку несколько дней назад приманил и увез Сергей Пай.