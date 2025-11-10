Задержан похититель собак, годами снабжавший их мясом рестораны Москвы

Сразу несколько владельцев из Москвы и области выдвинули обвинения семье Пай в похищениях и жестоком обращении с их домашними животными. По информации SHOT, задержаны трое — супруги Сергей и Луиза, а также их сын.

В Подмосковье задержан похититель собак, годами снабжавший их мясом рестораны. Видео © Telegram / SHOT

Хозяева пропавших питомцев выразили убеждённость, что задержанные занимались сбытом мяса в корейские заведения. Свидетели сообщают, что семья зарегистрирована в Волоколамском районе, где в одном доме проживает около 50 граждан Кореи.

Последний инцидент произошёл всего несколько дней назад: Сергей Пай, как утверждается, приманил и увез шестилетнюю бордер-колли Симу, которую до сих пор не нашли. Примечательно, что в 2019 году Паев уже задерживали по схожим подозрениям; тогда у них обнаружили 20 ошейников и собаку, предположительно, накачанную неизвестным составом, но тогда дело завершилось лишь штрафом в полмиллиона рублей.

Ранее целая волна серьёзных отравлений домашних животных произошла в Красногорске. Местные жители ищут догхантеров, которые разбрасывают отраву. Один из них попал на камеры: человек высыпал что-то белое на газон в Путилково. Ещё одного мужчину с поличным поймала местная жительница, отобрала у него пакет, но сам он сбежал.