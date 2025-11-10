В Китае при ритуале «освобождения жизни» погибли сотни кошек

В Китае при проведении буддийского ритуала «освобождения жизни» погибло множество кошек. Об этом инциденте сообщает южнокитайское издание South China Morning Post со ссылкой на очевидцев и местные власти.

Традиционная практика, предполагающая выпуск животных на волю в качестве акта сострадания, в данном случае привела к трагическим последствиям. Сообщается, что участники церемонии доставили к водохранилищу на двух грузовиках около 400 кошек общим весом 1500 килограммов. Однако местные жители утверждают, что доставлено для проведения ритуала было 1120 кошек общим весом 2722 килограммов.

Когда клетки открыли, напуганные животные начали разбегаться, причём многие из них бросились в воду. Свидетели описывали, что некоторые кошки пытались плыть на глубину, а очевидцы на досках пытались отогнать их обратно к берегу.

Представитель местного управления общественной безопасности подтвердил, что в акции участвовали 10 человек, которые руководствовались благими намерениями и оставили после себя корм для животных. Власти отметили, что участники уже неоднократно проводили подобные ритуалы, и в их действиях не было обнаружено состава преступления. Тем не менее, прибывшие на место волонтёры обнаружили множество погибших и обессилевших кошек, что вновь подняло вопрос об экологических последствиях и этической стороне подобной практики.

