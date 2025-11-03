В Стамбульском аэропорту специалисты 12 часов спасали кошку россиянки

В аэропорту Стамбула удалось обнаружить кошку россиянки, которая выбежала из переноски в женском туалете и спряталась в техническом отсеке здания. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.

Животное исчезло утром в воскресенье, когда владелица готовилась к рейсу в Любляну. Сразу после инцидента сотрудники аэропорта начали поиски совместно со службой пожарных, спасателей и техническим персоналом. Специалисты разобрали стену туалета, однако кошку найти не удалось.

Поиск продолжили с использованием термальной камеры. С её помощью животное удалось обнаружить: его привлекли светом и кормом. После 12 часов поисков питомца передали хозяйке. Россиянка смогла вылететь в Любляну другим рейсом.

