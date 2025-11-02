Россия и США
2 ноября, 05:29

Суд вынес приговор блогеру, который выбросил кота Фифти из окна из-за футбола

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borkin Vadim

Блогера и стрит-арт-художника Ивана Лебедева, известного под псевдонимом Namer, приговорили к 1,5 года колонии общего режима. Останкинский районный суд Москвы признал его виновным в жестоком обращении с животным после того, как Namer выбросил кота по кличке Фифти с четвёртого этаже.

При этом блогер снимал свои живодёрские действия на телефон, а затем опубликовал в телеграм-канале. В результате четвероногий получил серьёзные увечья, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

Соседи подобрали кота по кличке Фифти и отвезли его в ветеринарную клинику.

Life.ru рассказывал, как Namer бросил кота в окно, снимая это на видео. Он объяснил свой поступок разочарованием из-за неудачи любимого футбольного клуба ПСЖ и тем, что питомец снова сломал лоток. Блогер также заявил, что кот его утомил и «слишком дорого обходится». Прокуратура заинтересовалась ситуацией, и суд назначил неадекватному болельщику меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Лия Мурадьян
